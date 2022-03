Concert ‘Du Portugal au Nouveau Monde’ Bibliothèque Buffon, 21 mai 2022, Paris.

Le duo Clarisse Catarino & Julien Coulon présente une découverte musicale du Portugal d’hier et d’aujourd’hui ainsi que de la diversité du monde lusophone, jusqu’à la variété internationale influencée par la musique portugaise

De la Renaissance à la pop actuelle, Clarisse Catarino (chant, accordéon, ukulélé) et Julien Coulon (viola amarantina, guitares baroque & classique) ont élaboré un répertoire original et varié faisant la part belle à la langue portugaise sous toutes ses formes ainsi qu’à la diversité musicale du Portugal et du monde lusophone (musiques ancienne et folklorique, fado, variété, comptines traditionnelles…). De Manuel Machado (compositeur de l’époque baroque) à Amalia Rodriguez, de Bonga à Cesaria Evora, de Sting à Rabih Abou-Khalil, le public est invité à un voyage musical qui part de Lisbonne, fait escale sur les côtes africaines avant de rejoindre le Nouveau Monde…

Clarisse Catarino est issue d’une famille portugaise mélomane, et a été élevée dans un contexte musical traditionnel. Accordéoniste de formation, elle a étudié le répertoire classique, appris le piano et découvert le jazz et l’improvisation ; elle pratique également le chant et le ukulélé. En tant que compositrice, musicienne et comédienne, elle collabore avec de nombreux artistes et différentes compagnies.

Julien Coulon, Premier Prix de guitare classique, explore l’univers des cordes pincées et se passionne pour les instruments anciens et orientaux. Son horizon musical s’étend de la musique classique au jazz, de la chanson au rock, de la musique orientale à la musique celtique. Il se produit en concert aussi bien en solo qu’au sein de différents ensembles en France et à l’étranger, a composé diverses musiques de scène et réalisé et participé à plusieurs disques. Il enseigne, et présente régulièrement ses instruments au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris.

Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon, 75005 Paris

