Concert du pianiste Paul Lay Sébeville Manche

Sébeville

Sébeville

Concert du pianiste Paul Lay Sébeville, dimanche 10 novembre 2024.

Concert du pianiste Paul Lay

Chateau de Sébeville Sébeville Manche

Unanimement reconnu comme l’un des plus grands pianistes de jazz de sa génération (Le Monde), Paul Lay a obtenu les prix les plus prestigieux tel le Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2014 pour son disque Mikado , qui le distingue sur la scène internationale en tant que créateur. Régulièrement invité à l’étranger, Paul Lay se produit à New York, à Toronto, à Berlin, à Varsovie. Il effectue des tournées en Allemagne, en Russie, au Pérou, au Mexique, en République Dominicaine, en Chine et au Japon. En 2024, Paul Lay signe une partie de la bande originale du film Ravens de Mark Gill, présenté au Festival de Cannes. C’est cette année également qu’il reprend l’oeuvre si novatrice de George Gershwin composée en 1924, Rhapsody in Blue, qui contribua à briser la frontière entre jazz et musique symphonique.

Unanimement reconnu comme l’un des plus grands pianistes de jazz de sa génération (Le Monde), Paul Lay a obtenu les prix les plus prestigieux tel le Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2014 pour son disque Mikado , qui le distingue sur la scène internationale en tant que créateur. Régulièrement invité à l’étranger, Paul Lay se produit à New York, à Toronto, à Berlin, à Varsovie. Il effectue des tournées en Allemagne, en Russie, au Pérou, au Mexique, en République Dominicaine, en Chine et au Japon. En 2024, Paul Lay signe une partie de la bande originale du film Ravens de Mark Gill, présenté au Festival de Cannes. C’est cette année également qu’il reprend l’oeuvre si novatrice de George Gershwin composée en 1924, Rhapsody in Blue, qui contribua à briser la frontière entre jazz et musique symphonique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 11:00:00

fin : 2024-11-10

Chateau de Sébeville

Sébeville 50480 Manche Normandie

L’événement Concert du pianiste Paul Lay Sébeville a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Baie du Cotentin

dimanche 10 novembre 2024 Concert du pianiste Paul Lay Sébeville Concert du pianiste Paul Lay Chateau de Sébeville Sébeville Manche 2024-11-10 à 11:00:00 .Unanimement reconnu comme l’un des plus grands pianistes de jazz de sa génération (Le Monde), Paul Lay a obtenu les prix les plus prestigieux tel le Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2014 pour son disque Mikado , qui le distingue sur la scène internationale en tant que créateur. Régulièrement invité à l’étranger, Paul Lay se produit à New York, à Toronto, à Berlin, à Varsovie. Il effectue des tournées en Allemagne, en Russie, au Pérou, au Mexique, en République Dominicaine, en Chine et au Japon. En 2024, Paul Lay signe une partie de la bande originale du film Ravens de Mark Gill, présenté au Festival de Cannes. C’est cette année également qu’il reprend l’oeuvre si novatrice de George Gershwin composée en 1924, Rhapsody in Blue, qui contribua à briser la frontière entre jazz et musique symphonique.