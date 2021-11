Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges CONCERT DU PHILHARMONIQUE DE METZ Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

CONCERT DU PHILHARMONIQUE DE METZ
Rue Jules Ferry Halle aux Blés
Raon-l'Étape

2021-11-27 20:00:00 – 2021-11-27 21:30:00

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape 15 EUR La magnifique salle de théâtre de Raon l’Etape, rebaptisée salle François Tardieu, aura l’immense honneur de recevoir les 34 musiciens de la cité ducale de Metz. Au programme, un hommage à Mozart, sous la direction de Constantin Trinks, reconnu mondialement comme l’un des chefs d’orchestre majeurs de Wagner. Sur scène, retrouvez David Mancinelli au violon et Léonore Castillo à l’alto.

Un événement exceptionnel à ne pas manquer ! +33 3 29 41 66 67 libres droits Pixabay

