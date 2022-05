Concert du Patrimoine : Orgue et Trompette Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac

Concert du Patrimoine : Orgue et Trompette Figeac, 18 septembre 2022, Figeac. Concert du Patrimoine : Orgue et Trompette Figeac

2022-09-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-18

Figeac 46100 Les amis des Orgues vous proposent un concert du patrimoine Orgue et trompette Mireille Bougon et Yves Gersant. +33 6 30 03 37 18 orgue ab. st Sauveur

Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 46100, Figeac Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement 46100

Figeac Figeac 46100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Concert du Patrimoine : Orgue et Trompette Figeac 2022-09-18 was last modified: by Concert du Patrimoine : Orgue et Trompette Figeac Figeac 18 septembre 2022 46100 Figeac

Figeac 46100