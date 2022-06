Concert du patrimoine Hunawihr Hunawihr Catégories d’évènement: 68150

Hunawihr 68150 Hunawihr EUR Depuis 2009, le choeur et l’orchestre de Chambre d’Alsace organisent le traditionnel concert annuel du patrimoine dans l’église de Hunawihr.

Depuis 2009, le choeur et l'orchestre de Chambre d'Alsace organisent le traditionnel concert annuel du patrimoine dans l'église de Hunawihr. Cette année, Cyril PALLAUD à l'orgue accompagnera Francesca SORTENI, soprano et soliste à la Fenice de Venise, ancienne membre de l'Opéra-Studio de l'Opéra National du Rhin.

