Concert du Patrimoine : Harpe, chœur et orgue Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2021, Châlons-en-Champagne. Concert du Patrimoine : Harpe, chœur et orgue 2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Place Saint-Étienne Cathédrale Saint-Etienne

Châlons-en-Champagne Marne Concert Harpe, chœur et orgue au profit de la restauration des orgues de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Harpe : Eunile Lee

Ensemble vocal féminin Thibaut de Champagne

Orgue : Elodie Marchal Billets en vente à l’Office de Tourisme. infoaocc51@gmail.com +33 3 26 65 17 89 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

