Rosny-sous-Bois Église Sainte-Geneviève Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Concert du Patrimoine Église Sainte-Geneviève Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Concert du Patrimoine Église Sainte-Geneviève, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Concert du Patrimoine

Église Sainte-Geneviève, le dimanche 19 septembre à 18:00

Récital d’orgue, flûte et chant par l’organiste Félix RAMOS avec Alba ISUS YUFERA au chant et Raquel MARTORELL DORTA à la flûte.

Entrée libre, gratuit

Concert du Patrimoine Église Sainte-Geneviève 1 rue du général Gallieni 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Église Sainte-Geneviève Adresse 1 rue du général Gallieni 93110 Rosny-sous-Bois Ville Rosny-sous-Bois lieuville Église Sainte-Geneviève Rosny-sous-Bois