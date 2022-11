Concert du Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix Pertuis, 11 décembre 2022, Pertuis.

Concert du Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix

2022-12-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-11 19:30:00 19:30:00

Pertuis

Vaucluse

Tous les ingrédients sont réunis pour un concert de musique festive et terriblement jubilatoire.

Ces deux compositeurs qui se connaissaient bien et s’admiraient, incarnent à merveille l’esprit de la fête à Paris dans la deuxième partie du 19ème siècle avec toute la légèreté et l’humour de cette époque emblématique.

Le fait qu’Offenbach ait fait fureur dans sa jeunesse en tant que violoncelliste et qu’on l’ait même surnommé « le Paganini du violoncelle » a été oublié au profit de son immense succès en tant que compositeur.

Parmi certains trésors de l’œuvre d’Offenbach, on trouve cet hommage au grand Gioacchino Rossini, à qui Offenbach doit beaucoup pour ses opéras-bouffes, et qui lui avait donné le surnom affectueux de « petit Mozart des Champs-Élysées ».



Les ouvertures du Barbier de Séville, de Guillaume Tell, de La Péricole et la Belle Hélène, ponctuées d’airs inoubliables interprétés par Manon Lamaison donneront à ce fin d’année un élan particulièrement bienvenu ! Que la fête continue !



programme ROSSINI / OFFENBACH

(durée 1h30 environ)





Gioachino ROSSINI

– Ouverture du Barbier de Séville

– Una voce poco fa, extrait du Barbier de Séville : version pour soprano

– Ouverture Guillaume Tell

– Sombre foret, extrait de Guillaume Tell



Jaques OFFENBACH

– Ouverture Péricole

– La lettre, extrait de la Péricole



Jaques OFFENBACH

– Les oiseaux dans la charmille, extrait des Contes d’Hoffmann

– Ouverture de la belle Hélène



Léo DELIBES

– Air des clochettes, extrait de Lakmé.

Rossini et Offenbach : que la fête commence !

Rossini, Offenbach, la voix cristalline et angélique de la soprano Manon Lamaison, le Nouvel Orchestre Symphonique du Pays d’Aix dirigé par la jeune cheffe d’orchestre Jane Latron.

