Hérault Vailhauquès Nous vous convions au concert du nouvel an qui aura lieu le dimanche 22 janvier à 17h en salle polyvalente. À cette occasion le Maire présentera ses vœux aux Vailhauquois.e.s

+33 4 67 84 40 70

