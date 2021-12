Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Concert du Nouvel An Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert du Nouvel An Tarbes, 8 janvier 2022, Tarbes. Concert du Nouvel An TARBES 44 rue Larrey Tarbes

2022-01-08 – 2022-01-09 TARBES 44 rue Larrey

Tarbes Hautes-Pyrénées 10 10 EUR L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit, vous présente comme chaque année un programme éclectique et festif. – Samedi 8 janvier 2022 à 18h

– Dimanche 9 janvier 2022 à 11h Ses « Concerts du Nouvel An » sont devenus une institution au fil des ans, avec cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir différents styles de musique (Classique, Jazz, Variété), pour la plus grande joie des mélomanes amoureux de musique vivante.

Places limitées +33 5 62 93 30 93 http://www.theatre-tarbes.fr/ TARBES 44 rue Larrey Tarbes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 44 rue Larrey Ville Tarbes lieuville TARBES 44 rue Larrey Tarbes