2023-01-15 – 2023-01-15 EUR Après avoir été ridiculement recalés lors d’une audition ratée, quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première fois : le classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de studio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de rue soprano clownesque.

Partant à la dérive, les saltimbanques se rejoignent dans des tonalités variées où la funk tutoie la musique classique, les mélodies tziganes se confrontent à la bossa brésilienne, le chant africain bouscule le duduk arménien alors que Bruno Mars tient la dragée haute à Charlie Mingus… L’unisson fait la force !

Avec un humour échevelé et une technique irréprochable, Les DéSAXés se sont inventés un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music-hall. Dans une mise en scène inventive, ils s’affirment comme un quatuor musical atypique, aussi cinglé que virtuose.

Retrait des places :

• du 16 nov au 31 déc : Retrait à La Baleine. Places réservées aux Castonétois munis d’un justificatif de domicile ou de la Carte Culture.

• du 20 au 30 déc : Retrait à la Médiathèque d’Onet-le-Château. Places réservées aux Castonétois munis d’un justificatif de domicile ou de la Carte Culture.

• A partir du 05 jan : Retrait à La Baleine, pour tout public, dans la limite des places disponibles. CONCERT DU NOUVEL AN : SAX, Humour musical, à la salle de l'Athyrium, le 15 janvier à 17h00. Tout public, dès 7 ans. Durée 1h30. Gratuit.

