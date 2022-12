CONCERT DU NOUVEL AN: REWIND/THE ROYAL SIXTIES Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Le groupe Rewind, entouré pour l’occasion de nombreux autres musiciens, a puisé dans ce vaste répertoire des pépites universelles et quelques joyaux moins connus pour restituer, le temps d’un concert, tout le génie de musiciens de légende, la folie du Swinging London, l’exaltation de la British Invasion et l’énergie des Sixties.

Au fil des morceaux, découvrez en image la vie de Leonard, jeune londonien passionné de musique, et rembobinez avec lui sa bande-son des années 60 dans une Angleterre en pleine effervescence ! «The Fab Four». Les quatre fabuleux. Tel était le surnom des Beatles. Mais il pourrait tout aussi bien s’appliquer aux quatre groupes anglais qui ont révolutionné la musique populaire au début des années 60 : les Beatles, bien sûr, les Rolling Stones, évidemment, mais aussi les Who et les Kinks. Ces quatre groupes ont produit une œuvre foisonnante, indémodable, inoxydable, qui a eu un impact considérable sur l’histoire de la musique Pop-Rock.

Leurs principaux auteurs-compositeurs, Lennon et Mc Cartney pour les Beatles, Jagger et Richards, pour les Stones, Ray Davies pour les Kinks et Pete Townshend pour les Who figurent dans le cercle très fermé des 30 plus grands songwriters de langue anglaise, tous genres confondus (classement du magazine Rolling Stone) !



Plus qu'un concert, « The Royal Sixties » est un véritable spectacle « ciné-musical » qui vous plongera dans cette époque passionnante !

