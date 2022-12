CONCERT DU NOUVEL AN Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges Remiremont 20 EUR Pour fêter la nouvelle année, l’association Musique à Remiremont a le plaisir de recevoir l’ensemble orchestral du Gradus ad Musicam de Nancy, qui proposera un ensemble de grands airs tirés de l’œuvre emblématique de Haydn, La Création. Ces premiers jours de l’année seront propices à redécouvrir les grands airs de cet oratorio créé en 1798 et qui raconte la naissance du monde dans une ambiance joyeuse, porteur d’ une pensée de paix et de fraternité universelles. L’ensemble sur scène sera composé d’un chœur, de trois solistes (soprano, ténor, basse), d’un piano et d’un ensemble d’instrumentistes à vent, présents dans la version originale, le tout sous la direction de François Legée.

Tarif : 20€ – Adhérents 15€ – Moins de 18 ans 10€ – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie en ligne sur HelloAsso. +33 6 84 70 34 74 Musique à Remiremont

