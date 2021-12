Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges CONCERT DU NOUVEL AN Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

CONCERT DU NOUVEL AN Centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont

2022-01-09 16:00:00 – 2022-01-09 17:30:00

20 EUR Un Nouvel An à Manhattan

Concert florilège

C’est un véritable déluge de surprises que vous réserve l’Ensemble Orchestral Épinal

la belle image, avec ce programme inédit constitué de standards issus du cinéma

hollywoodien et de la comédie musicale de Broadway. Laissez-vous bercer par les

airs irrésistibles et intemporels de George Gershwin, Harry Warren ou Henry Mancini,

interprétés avec glamour par les cordes de l’Ensemble Orchestral et la soprano

franco-américaine Emilie Rose Bry. Une soirée au rythme du cha-cha, du foxtrot et

de la rumba, dont vous ressortirez… en fredonnant !

Avec l’Ensemble Orchestral Épinal la belle image

Pascal Monlong, violon solo et direction

Emilie Rose Bry, chant +33 3 29 62 29 71 E R Bry

