Marne Brahms, Liszt, Dvořák, Strauss… Célébrez le Nouvel An avec l’orchestre de l’Opéra de Reims dans un programme dédié aux compositeurs romantiques de Vienne, Budapest et Prague.

Sous la baguette de Yann Molénat, l’esprit viennois sera particulièrement à l’honneur à travers de grands airs extraits d’opérettes telles Giuditta de Franz Lehár et La Chauve-Souris de Johann Strauss, interprétés par la soprano Hadhoum Tunc, mais aussi des danses tourbillonnantes, de la somptueuse Valse de Méphisto de Liszt au célébrissime Beau Danuble bleu.

Enfin l’orchestre rendra hommage à des pages symphoniques puissantes dont le final de la 9e Symphonie de Dvořák, dite « du Nouveau Monde », sera le feu d’artifice, ouvrant ainsi cette soirée du réveillon vers un futur plein d’espérance, de musique et de joie. Programme :

Emmerich Kálmán Comtesse Maritza (Ouverture)

Franz Lehár Giuditta (Air de Giuditta)

Franz Liszt Mephisto (Valse)

Antonín Dvořák Symphonie du nouveau monde (Invocation à la lune)

Antonín Dvořák Symphonie du nouveau monde (Final) (Entracte) Franz Von Suppé Cavalerie légère (Ouverture)

Johann Strauss La Chauve-souris (Air de Rosalinde)

Johann Strauss Le Beau Danube bleu

Johann Strauss Trish-Trash Polka

billetterie@operadereims.com +33 3 26 50 03 92 http://www.operadereims.com/

