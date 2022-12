Concert du Nouvel An Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Grand concert de l’ensemble musical « MUSIKAA », du classique aux musiques de film., avec la participation de Philippe Husser à la flûte de pan.

Sous la direction de Pierre Ledru.

Galette des rois offerte en fin de concert. +33 2 31 64 00 02 https://www.pontleveque.fr/ Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque

