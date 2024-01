Concert du Nouvel an par l’Orchestre d’Harmonie et le Big Band de Chantilly Chantilly, dimanche 28 janvier 2024.

Concert du Nouvel an par l’Orchestre d’Harmonie et le Big Band de Chantilly Chantilly Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

Venez assister au concert du Nouvel an de l’Orchestre d’Harmonie et du Big Band de Chantilly à la salle Bouteiller!

Big Band : 15h

Orchestre d’Harmonie : 16h15

0 .

3 Avenue du Bouteiller

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-16 par SIM Hauts-de-France – Chantilly-Senlis Tourisme