Loire-Atlantique Saint-Julien-de-Concelles Cancelli Musique est l’orchestre d’harmonie de Saint-Julien de Concelles (44). Cet ensemble, dirigé par Julien Tessier regroupe une soixantaine de musiciens amateurs. Comme tout orchestre d’harmonie, Cancelli Musique est composé d’instruments à vent (cuivres et bois), de percussions, d’une contrebasse, d’une harpe et à l’occasion d’un piano. Membre de la Confédération Musicale de France pour laquelle il est classé en division d’Excellence (résultat du concours organisé par l’harmonie de Maillé en mai 2017), l’orchestre explore un répertoire éclectique d’œuvres originales, transcriptions ou arrangements et participe régulièrement à divers projets, toujours dans le but de promouvoir la musique pour harmonie.

Investi dans la vie musicale locale pour laquelle il propose chaque année une saison de concerts variés, l’orchestre est également présent lors de manifestations musicales à plus grande échelle (Folle Journée de Nantes depuis 2011, festival Jazz Tempo en 2011, festival La Rose des Vents en 2014, le printemps de jardins en 2016…) et s’enrichit régulièrement de rencontres et collaborations avec des compositeurs ou d’autres formations variées : Bruno Regnier, Gerardo Jerez Le Cam, Étienne Perruchon, Nantes Philharmonie, quatuor Lil’O Sax, chœurs d’adultes et d’enfants… Ce concert, offert par la municipalité de Saint-Julien, sera pour nous l’occasion de nous retrouver autour d’un programme festif. Salle de la Quintaine Route Clémence Lefeuvre Saint-Julien-de-Concelles

