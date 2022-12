Concert du Nouvel an Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Concert du Nouvel an Oloron-Sainte-Marie, 15 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie . Concert du Nouvel an Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de la Poste Espace Jéliote

2023-01-15 – 2023-01-15

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Le traditionnel concert du Nouvel An revient ce jour !

L’Harmonie municipale sera accompagnée de la formation Haiz Egoa de la Peña Bayonnaise.

Billetterie à l’Espace culturel Leclerc d’Oloron Sainte-Marie. Le traditionnel concert du Nouvel An revient ce jour !

L’Harmonie municipale sera accompagnée de la formation Haiz Egoa de la Peña Bayonnaise.

Billetterie à l’Espace culturel Leclerc d’Oloron Sainte-Marie. +33 5 59 39 98 00 Jéliote OTHB

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de la Poste Espace Jéliote Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert du Nouvel an Oloron-Sainte-Marie 2023-01-15 was last modified: by Concert du Nouvel an Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 15 janvier 2023 Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques