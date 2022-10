Concert du Nouvel An Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Concert du Nouvel An Niederbronn-les-Bains, 8 janvier 2023

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains

2023-01-08 16:00:00

Bas-Rhin EUR Débutez cette nouvelle année en compagnie de la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ! Un moment musical célébrant une année riche en émotions, avec la participation d’un chanteur et de danseurs. Places numérotées, sur réservation. Débutez cette nouvelle année en compagnie de la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ! Un moment musical célébrant une année riche en émotions, avec la participation d’un chanteur et de danseurs. Places numérotées, sur réservation. +33 6 88 15 10 84 Niederbronn-les-Bains

