Concert du nouvel an Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Concert du nouvel an Morlaàs, 13 janvier 2023, Morlaàs . Concert du nouvel an Place de la Hourquie Salle polyvalente Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Salle polyvalente Place de la Hourquie

2023-01-13 21:00:00 – 2023-01-13

Salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques 13 EUR Avec l’orchestre Symphonique du Sud Ouest – Sous la direction d’Alain Perpetue.

Prévente Auchan et bibliothèque de Morlaàs Avec l’orchestre Symphonique du Sud Ouest – Sous la direction d’Alain Perpetue.

Prévente Auchan et bibliothèque de Morlaàs Commission culture mairie de Morlaàs Mairie de Morlaàs

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Salle polyvalente Place de la Hourquie Ville Morlaàs lieuville Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Departement Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Morlaàs Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaas/

Concert du nouvel an Morlaàs 2023-01-13 was last modified: by Concert du nouvel an Morlaàs Morlaàs 13 janvier 2023 Morlaàs Place de la Hourquie salle polyvalente Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques