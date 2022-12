Concert du Nouvel An Mazères-Lezons Mazères-Lezons Mazères-Lezons Catégories d’évènement: Mazères-Lezons

L'Orchestre Symphonique du Sud-Ouest dirigé par Alain Perpetue revient pour nous offrir un plateau de musiques symphoniques, essentiellement d'Europe centrale avec Mozart, Beethoven, Strauss, Offenbach, Dvorak et Liadow. Des extraits des Noces de Figaro de Mozart ouvriront ce concert puis deux extraits de la Flûte enchantée prendront le relais dans la seconde partie. Nous terminerons avec la symphonie dite « Pastorale » de Beethoven où les thèmes de danses allemandes seront utilisés tout au long de cette 6ème symphonie.

