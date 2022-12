Concert du Nouvel An Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Concert du Nouvel An Lourdes, 8 janvier 2023, Lourdes . Concert du Nouvel An 19 avenue Alexandre Marqui LOURDES à l’Espace Robert Hossein Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui

2023-01-08 17:00:00 – 2023-01-08

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui

Lourdes

Hautes-Pyrénées La Ville de Lourdes vous propose d’assister au traditionnel concert du Nouvel An le dimanche 8 janvier 2023. L’Alliance Musicale Lourdaise animera cette année le Concert du Nouvel An. Le 8 janvier 2023, venez écouter leur répertoire à l’Espace Robert Hossein ! Début du concert : 17h00 Concert gratuit. +33 5 62 42 54 57 https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes

dernière mise à jour : 2022-11-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes à l'Espace Robert Hossein Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Ville Lourdes lieuville LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes à l'Espace Robert Hossein Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Concert du Nouvel An Lourdes 2023-01-08 was last modified: by Concert du Nouvel An Lourdes Lourdes à l'Espace Robert Hossein 8 janvier 2023 19 avenue Alexandre Marqui LOURDES à l'espace Robert Hossein Lourdes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées