Concert du nouvel an – Lily Avaz Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Concert du nouvel an – Lily Avaz Marmande, 15 janvier 2023, Marmande . Concert du nouvel an – Lily Avaz Avenue François Mitterrand Espace Expo Marmande Lot-et-Garonne Espace Expo Avenue François Mitterrand

2023-01-15 17:00:00 – 2023-01-15

Espace Expo Avenue François Mitterrand

Marmande

Lot-et-Garonne EUR Concert offert par la Ville de Marmande.

Lily Avaz inter prète les Grands Classiques Français et Latinos.

Gratuit (Réservation Obligatoire) à l’Office de Tourisme Val de Garonne.

– Sur présentation d’un justificatif de domicile et dans la limite de 5 Billets par foyer.

– à partir du jeudi 5 janvier 2023, la billetterie gratuite sera ouverte aux habitants extérieur à Marmande dans la mesure des places disponibles.

Renseignements au 05.53.64.44.44 Concert offert par la Ville de Marmande.

Lily Avaz inter prète les Grands Classiques Français et Latinos.

Gratuit (Réservation Obligatoire) à l’Office de Tourisme Val de Garonne. +33 5 53 64 44 44 Ville de Marmande Ville de Marmande

Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Espace Expo Avenue François Mitterrand Ville Marmande lieuville Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Concert du nouvel an – Lily Avaz Marmande 2023-01-15 was last modified: by Concert du nouvel an – Lily Avaz Marmande Marmande 15 janvier 2023 Avenue François Mitterrand Espace Expo Marmande Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne