Concert du nouvel an : les grands airs d’opéra Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Concert du nouvel an : les grands airs d’opéra Mauléon-Licharre, 7 janvier 2023, Mauléon-Licharre . Concert du nouvel an : les grands airs d’opéra 2 Rue Arnaud de Maytie Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mairie 2 Rue Arnaud de Maytie

2023-01-07 17:00:00 – 2023-01-07

Mairie 2 Rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 L’orchestre du pays basque, la ville de Bayonne et la scène nationale du sud-Aquitain vous donnent rendez-vous pour célébrer la nouvelle année autour d’un grand concert symphonique et festif.

Une soirée riche en émotion et en surprise autour des plus grands classique de l’opéra.

Direction : Victorien Vanoosten

Soliste voix : Gabrielle Philiponet (soprano), Julien Dran (ténor) Départ à 17h devant la mairie, début du spectacle à 20h30.

Place en vente à la mairie de Mauleon jusqu’au 4 janvier ( jauge 50 personnes) L’orchestre du pays basque, la ville de Bayonne et la scène nationale du sud-Aquitain vous donnent rendez-vous pour célébrer la nouvelle année autour d’un grand concert symphonique et festif.

Une soirée riche en émotion et en surprise autour des plus grands classique de l’opéra.

Direction : Victorien Vanoosten

Soliste voix : Gabrielle Philiponet (soprano), Julien Dran (ténor) Départ à 17h devant la mairie, début du spectacle à 20h30.

Place en vente à la mairie de Mauleon jusqu’au 4 janvier ( jauge 50 personnes) bayonne

Mairie 2 Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mairie 2 Rue Arnaud de Maytie Ville Mauléon-Licharre lieuville Mairie 2 Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert du nouvel an : les grands airs d’opéra Mauléon-Licharre 2023-01-07 was last modified: by Concert du nouvel an : les grands airs d’opéra Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 7 janvier 2023 2 rue Arnaud de Maytie Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques