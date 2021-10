Concert du Nouvel An Le Vigan, 16 janvier 2022, Le Vigan.

Concert du Nouvel An 2022-01-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-16

Le Vigan Lot

L’Union Musicale Gourdonnaise (UMG), sous la direction artistique de Jean-Pierre Vermeeren, se produit à l’occasion de nombreux concerts à travers le pays Bourian. Ses musiciens se réunissent tous les lundis, pour une soirée de travail,autour d’œuvres invitant à entrer dans la danse, ou l’aventure. L’harmonie de Gourdon a pour vocation de réunir et de fédérer des musiciens confirmés, amateurs et professionnels. Elle a pour seule ambition de devenir un maillon essentiel de la diffusion et de la promotion de la musique d’harmonie en milieu rural.

Grâce aux ambitions de Jean-Pierre Vermeeren, leur chef, ancien saxophoniste solo de l’orchestre de l’armée de l’air, professeur au conservatoire, membre du quatuor« Diaphase » et d’Edwige Dumas, leur présidente, les musiciens travaillent autour d’un programme intense et surprenant mais toujours empreint de partage, de nouvelles rencontres et découvertes.

Concert de l’Union Musicale Gourdonnaise (Orchestre d’harmonie). Durée 1H30. Inscription obligatoire. Nombre de places limité. Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

+33 5 65 32 79 72

