Thionville Thionville Moselle, Thionville CONCERT DU NOUVEL AN – LE PHILHAR’ DE THIONVILLE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT DU NOUVEL AN – LE PHILHAR’ DE THIONVILLE Thionville, 16 janvier 2022, Thionville. CONCERT DU NOUVEL AN – LE PHILHAR’ DE THIONVILLE Thionville

2022-01-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-16

Thionville Moselle 15 EUR Comme chaque année, retrouvez le Philhar’ sur la scène du théâtre de Thionville pour son traditionnel concert du Nouvel An .

Plus que jamais, le fête et le rêve seront au rendez vous; valses et paillettes garanties pour fêter la nouvelle année ! PLACEMENT LIBRE +33 3 82 83 01 24 http://www.theatre-thionville.fr/ Théatre de Thionville

Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Ville Thionville lieuville Thionville