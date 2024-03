Concert du Nouvel An Le Colisée Roubaix, dimanche 14 janvier 2024.

Concert du Nouvel An Retrouvez le traditionnel Concert du Nouvel An sur la mythique scène du Colisée. Dimanche 14 janvier, 15h00 Le Colisée Entrée sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:30:00+01:00

Cette année, l’Europe est à l’honneur. 200 élèves musiciens, danseurs et choristes vous feront voyager à travers notre continent. Ils seront eux-mêmes dirigés par un ancien élève du Conservatoire de Roubaix, Guénaël Catteloin.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Colisée 33 rue de l’Epeule 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « email », « value »: « Conservatoire@ville-roubaix.fr »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée ! Chanson, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Soectacle musique

Service Communication Mairie de Roubaix