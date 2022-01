Concert du Nouvel An La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Catégories d’évènement: Essonne

La Ville-du-Bois

Concert du Nouvel An La Ville-du-Bois, 29 janvier 2022, La Ville-du-Bois. Concert du Nouvel An Petit Gymnase Petit Gymnase Rue des écoles La Ville-du-Bois

2022-01-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-29 22:00:00 22:00:00 Petit Gymnase Petit Gymnase Rue des écoles

La Ville-du-Bois Essonne Le conservatoire de La Ville du Bois propose son concert du Nouvel An sous le thème des compositeurs italiens culture.sport@lavilledubois.fr +33 1 64 49 55 40 http://www.lavilledubois.fr/ Petit Gymnase Petit Gymnase Rue des écoles La Ville-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Essonne, La Ville-du-Bois Autres Lieu La Ville-du-Bois Adresse Petit Gymnase Petit Gymnase Rue des écoles Ville La Ville-du-Bois lieuville Petit Gymnase Petit Gymnase Rue des écoles La Ville-du-Bois

La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-du-bois/