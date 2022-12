CONCERT DU NOUVEL AN Kanfen Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

CONCERT DU NOUVEL AN
Kanfen, 15 janvier 2023

L'année 2023 s'ouvre en musique avec le concert de l'orchestre symphonique Divertimento sous la direction de Zahia Ziouani. Vous allez en prendre plein les oreilles. L'entrée est gratuite sur réservation (ouverte à partir de fin décembre 2022).

Gymnase communautaire, rue de Hettange, Kanfen, Moselle

