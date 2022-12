CONCERT DU NOUVEL AN Gorron Gorron Gorron Catégories d’évènement: Gorron

Mayenne Gorron Pour marquer la nouvelle année, l’orchestre d’harmonie de la Lyre gorronnaise et la Classe orchestre du collège Francis-Lallart vous invitent à leur Concert du Nouvel An, samedi 14 janvier, à 20h30, à l’Espace Colmont. Des musiques variées seront jouées par les 140 musiciens de talent qui se partageront la scène.

Au cours de cette soirée, une remise officielle d’instruments se fera pour les 6e qui rejoignent cette 20e promotion de la Classe orchestre.

Ouvert à tous. Gratuit. Placement libre.

