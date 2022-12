Concert du Nouvel An chinois Bibliothèque Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert du Nouvel An chinois Bibliothèque Italie, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 06 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit Sur réservation auprès des bibliothécaires sur place, par téléphone au 01 56 61 34 30, par courriel à l’adresse: bibliotheque.italie@paris.fr ou directement sur: https://www.billetweb.fr/concert-du-nouvel-an-chinois Par l’ensemble Vienna-Paris – direction Haidong Ni Le 22 janvier de notre calendrier est la date du Nouvel an chinois (Année du lapin d’eau). Pour fêter en musique l’année 2023 et le Nouvel an chinois, l’Ensemble Vienna-Paris vous offre un concert mêlant musique traditionnelle chinoise et œuvres occidentales classiques, animée par la philosophe Claude Imbert. Avec les musiciens de l’ensemble Vienna-Paris dirigé par Haidong Ni: Alain Jehu, Sophie Liu, Kozue Kusunoki, Adrea Nikolić, Bhoiravi Achenbach (Violon), Matca Novosel, Ivana Nikolić (hautbois), David Blumberg (clarinette), Johannes Kubitschek (violoncelle) et Bing Wu (Pipa et Guzheng – Concertiste soliste). Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 0156613430 bibliotheque.italie@paris.fr https://www.billetweb.fr/concert-du-nouvel-an-chinois

domaine public (https://www.wikiwand.com/fr/Dunhuang#Media/Fichier:Sogdian_whirl_with_large_pipa.jpg) Orchestre sogdien à la joueuse de pipa, Grottes de Mogao (peinture murale)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Italie Adresse 211 Boulevard Vincent Auriol Ville Paris lieuville Bibliothèque Italie Paris Departement Paris

Bibliothèque Italie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert du Nouvel An chinois Bibliothèque Italie 2023-01-06 was last modified: by Concert du Nouvel An chinois Bibliothèque Italie Bibliothèque Italie 6 janvier 2023 Bibliothèque Italie Paris Paris

Paris Paris