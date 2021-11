Besançon Besançon Besançon, Doubs Concert du nouvel an : Bandes originales Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs Clap de fin sur 2021, la nouvelle année va débuter par un flashback des plus grandes musiques de cinéma ! Avec un travelling sur les bandes originales composées par John Williams, Ennio Morricone, Maurice Jarre ou encore Stravinsky ou Chostakovitch, l’orchestre déploie le tapis rouge aux partitions les plus marquantes du 7ème art, et fait le gros plan sur les émotions inoubliables qu’elles ont suscitées à l’écran. Une soirée de fête et de paillettes comme un coup de projecteur sur des musiques inoubliables, à jamais liées aux films qui leur ont fait voir le jour ! TARIFS

+ frais de location Concert de 16h 15€ Plein tarif

12€ Tarif réduit CE, associations, cartes MGEN : renseignements auprès de l’Orchestre orchestre@ovhfc.com

6€ Tarif spécial demandeurs d’emploi, étudiants, carte Avantage Jeune, moins de 12 ans Concert de 20h 23€ Plein tarif

19€ Tarif réduit CE, associations, cartes MGEN : renseignements auprès de l’Orchestre orchestre@ovhfc.com

10€ Tarif spécial demandeurs d’emploi, étudiants, carte Avantage Jeune, moins de 12 ans

58€ PACK FAMILLE 4 places : uniquement en vente à l’Office du tourisme

