Concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Lourdes, 19 décembre 2022, Lourdes . Concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois LOURDES au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

2022-12-19 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-19

au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

Lourdes

Hautes-Pyrénées Le lundi 19 décembre prochain à 16h30 en la basilique du Rosaire, le Sanctuaire de Lourdes enregistre son concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ! Ce dernier sera diffusé sur CNews le 1er janvier 2023. Le concert est ouvert au public avec une entrée libre à tous. saccueil@lourdes-france.com +33 5 62 42 20 08 https://www.lourdes-france.com/ au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes avenue Mgr Théas Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Ville Lourdes lieuville au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Lourdes 2022-12-19 was last modified: by Concert du Nouvel An avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Lourdes Lourdes avenue Mgr Théas 19 décembre 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes LOURDES au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées