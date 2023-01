Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère, 21 janvier 2023, Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère. Concert du Nouvel An 1 Rue de l’Église Aubigny-sur-Nère Cher

2023-01-21 – 2023-01-21 Aubigny-sur-Nère

Cher Aubigny-sur-Nère Assistez au premier concert 2023 de Stuart Harmonie, avec la présence de Brass Berry (Bourges) à l’église Saint-Martin d’Aubigny-sur-Nère ! stuartharmonie@gmail.com +33 6 07 58 45 95 Stuart Harmonie

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2023-01-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse 1 Rue de l'Église Aubigny-sur-Nère Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Ville Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere-ot-sauldre-et-sologne-aubigny-sur-nere/

Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère 2023-01-21 was last modified: by Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 21 janvier 2023 1 Rue de l'Église Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher cher OT SAULDRE ET SOLOGNE

Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère Cher