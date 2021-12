Issy-les-Moulineaux Musée Français de la Carte à Jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Concert du nouvel an au Musée Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Concert du nouvel an au Musée Musée Français de la Carte à Jouer, 1 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. Concert du nouvel an au Musée

Musée Français de la Carte à Jouer, le samedi 1 janvier 2022 à 16:00

Par le Quatuor Gaia, avec Laura Castagnaro (violoncelle), Antoine (Alto), Clément Berioz et Nathan Mierdl (Violon). Ces jeunes musiciens issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris forment le Quatuor Gaïa en 2015 avec l’envie de faire partager leur amour de la musique. Le programme d’une heure s’articulera autour d’une Ouverture de Schubert, un quatuor de Haydn et d’arrangements pour quatuor de valses d’airs d’opéra.

entrée libre

Commencez l’année en musique ! Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T16:00:00 2022-01-01T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Musée Français de la Carte à Jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Musée Français de la Carte à Jouer Issy-les-Moulineaux