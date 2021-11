Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Concert du Nouvel an Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Concert du Nouvel an Arcachon, 29 décembre 2021, Arcachon. Concert du Nouvel an Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle Arcachon

2021-12-29 20:00:00 – 2021-12-29 Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle

Arcachon Gironde Comme chaque année, l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon présente son concert du Nouvel An. Ouverture des portes à 19h30.

+33 5 57 72 71 95

Théâtre Olympia 21 avenue du Général de Gaulle Arcachon

