Concert du nouvel an à Paris : Les 4 Saisons de Vivaldi, Canon de Pachelbel, Médiation de Thaïs, Ave Maria de Gounod Oratoire du Louvre Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 décembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Billetterie en ligne ou

réservations par téléphone au 0619415852

Plein tarif : 30€

Tarif réduit : 20€ (justificatif

pour 12-25 ans, étudiants, chercheurs d’emploi, intermittents et invalides)

Enfant : participation libre

Fêter la nouvelle année en musique : un concert plein d’émotions

Nous

vous convions chaleureusement à un concert d’exception offrant un mélange

délicieux de compositions classiques et populaires pour célébrer le nouvel an !

Une aventure musicale assurant de ravir tous les goûts dans un des plus beaux

monuments historiques de la ville de Paris. La musique fait du bien à votre

âme, telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Ce concert vous offre

une expérience riche en sensations, un voyage à travers les passions humaines

et l’expression artistique, conçu pour laisser une empreinte indélébile dans

votre cœur. Que vous cherchiez une évasion ou une expérience partagée, ce

concert offre tout cela. Venez vivre cette expérience musicale unique, une

soirée enchanteresse et inspirante qui laissera une empreinte durable. Nous

avons hâte de partager ce moment ensemble !

Programme

J.Pachelbel : Canon

A.Vivaldi : Concerto

Grosso

Bach/Gounod : Ave Maria

& Allegro

G.P.Telemann : Concerto pour

Alto en Sol – Final

R.Sulzenbacher : Concertino pour flûte

P.I.Tchaïkovsky : Valse des fleurs de « Casse-noisette »

A.Thomas : Fantaisie sur l’opéra « Mignon »

J.Massenet : Méditation de Thaïs

S.Mercadante : Concerto pour flûte en Mi min – Rondo Rùsso

A.Vivaldi : « l’hiver »

J.Strauss : Marche de Radetzky

Oratoire du Louvre 145 Rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://musicamefrance.com/concert/concert-du-nouvel-an-a-paris-les-4-saisons-de-vivaldi-canon-de-pachelbel-mediation-de-thais-ave-maria-de-gounod/ https://www.facebook.com/events/303001212621581

