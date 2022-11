Concert du Nouvel An à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Concert du Nouvel An à Laon Laon, 29 janvier 2023, Laon. Concert du Nouvel An à Laon

Rue Marcel Levindrey Laon Aisne

2023-01-29 15:00:00 – 2023-01-29 Laon

Aisne Le traditionnel concert gratuit en début d’année avec la Batterie fanfare de Laon (sous la direction de Carole Renard) et le Brass Band du Laonnois (sous la direction de Camille Geoffroy) ! RV donc dimanche au Palais des Sports de Laon à 15h ! Le traditionnel concert gratuit en début d’année avec la Batterie fanfare de Laon (sous la direction de Carole Renard) et le Brass Band du Laonnois (sous la direction de Camille Geoffroy) ! RV donc dimanche au Palais des Sports de Laon à 15h ! https://www.laon.fr/ Laon

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Rue Marcel Levindrey Laon Aisne Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Concert du Nouvel An à Laon Laon 2023-01-29 was last modified: by Concert du Nouvel An à Laon Laon Laon 29 janvier 2023 Aisne Laon Rue Marcel Levindrey Laon Aisne

Laon Aisne