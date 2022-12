Concert du Nouvel An 2023 : Harmonie Saint-Pierre Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme En janvier 2023, le cirque Jules Verne d’Amiens retrouve enfin les musiciens de l’HSP entourés de musiciens professionnels issus des grands orchestres parisiens et régionaux pour vous proposer le Concert du Nouvel An 2023. Cette année, nous avons invité Bastien Stil à partager la direction du concert avec Christophe Tamboise, le nouveau chef de l’Harmonie Saint Pierre. Accompagné des musiciens, des enfants de l’Harmonie Junior et des danseurs du CRR, vous valserez de l’Autriche à l’Angleterre en passant par la France, puis nous nous envolerons pour les États-Unis. Dans une ambiance joyeuse et festive, le groupe DUMKA nous rejoindra pour nous faire découvrir la musique des Balkans. Les musiciens

Qu’ils soient amiénois ou de l’autre bout de la France, chacun d’eux vit sa passion de la musique en tant qu’amateur, professeur, artiste soliste ou musicien d’orchestre jouant régulièrement dans de grandes formations régionales (comme l’Orchestre de Picardie) ou parisiennes (telles que l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, etc…) Réservez sur le site de notre partenaire HelloAsso jusqu’au 04/01/2023, payez en ligne et récupérez vos places le jour du concert au guichet « Réservations » sur présentation de votre mail d’attestation de paiement. Soit avec l’envoi d’un chèque par la poste

Réservez sur le site jusqu’au 02/01/2023, envoyez votre chèque et récupérez vos places le jour du concert au guichet « Réservations » sur présentation de votre mail de confirmation. Soit les acheter dans notre point de vente jusqu’au 05/01/2023

Atelier Musique

Atelier Musique

+33 7 69 48 34 58 http://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2023

