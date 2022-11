Concert du Nouvel An

Concert du Nouvel An, 29 janvier 2023, . Concert du Nouvel An



2023-01-29 11:00:00 – 2023-01-29 Pour la troisième année consécutive, les professeurs de l’École municipale de musique d’Erstein vous invitent à commencer la nouvelle année en musique. Très impliqués dans la thématique de saison, nul doute que les professeurs sauront se libérer, voire se délivrer, des codes habituels des concerts ! À l’issue du concert, nous vous invitons à poursuivre ce moment en toute convivialité avec un apéritif participatif.

Le principe : chacun apporte quelque chose à manger ou à boire. Concert des élèves de l’École municipale de Musique d’Erstein +33 3 90 29 07 10 dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville