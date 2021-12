Concert du Nouvel An 2022 : Harmonie Saint-Pierre Amiens, 9 janvier 2022, Amiens.

Concert du Nouvel An 2022 : Harmonie Saint-Pierre Amiens

2022-01-09 15:30:00 – 2022-01-09

Amiens Somme

6 Les musiciens de l’Harmonie Junior du CRR, rejoints pour l’occasion par des élèves issus des écoles de musique d’Amiens Métropole, ouvriront le concert sous la direction de Marie-Rachel LHOTELLIER.

Puis Bastien STIL et Hervé WINCKELS se partageront la baguette pour la suite du spectacle.

Avec leurs musiciens et les danseurs du CRR, sous l’impulsion de Véronique TERCERIE, vous monterez à bord du train l’Orient-Express qui en 1883 partait de Paris pour rejoindre Constantinople. Ce périple vous fera traverser la France, l’Autriche et les Balkans. Comme dans un rêve, vous pourrez aussi vous retrouver transportés en Russie et aux États-Unis…

Les musiciens

L’orchestre, de nomenclature officielle, sera composé de musiciens de l’Harmonie Saint-Pierre d’Amiens et musiciens professionnels.

Qu’ils soient amiénois ou de l’autre bout de la France, chacun d’eux vit sa passion de la musique en tant que professeur, artiste soliste ou musicien d’orchestre jouant régulièrement dans de grandes formations régionales (comme l’Orchestre de Picardie) ou parisiennes (telles que l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, etc…)

Réservation conseillée en ligne https://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2022 ou en point de vente :

Atelier Musique

2 place Léon Gontier, 80000 Amiens

Vous pourrez les acheter au guichet le jour du concert dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 14h30.

Les musiciens de l’Harmonie Junior du CRR, rejoints pour l’occasion par des élèves issus des écoles de musique d’Amiens Métropole, ouvriront le concert sous la direction de Marie-Rachel LHOTELLIER.

Puis Bastien STIL et Hervé WINCKELS se partageront la baguette pour la suite du spectacle.

Avec leurs musiciens et les danseurs du CRR, sous l’impulsion de Véronique TERCERIE, vous monterez à bord du train l’Orient-Express qui en 1883 partait de Paris pour rejoindre Constantinople. Ce périple vous fera traverser la France, l’Autriche et les Balkans. Comme dans un rêve, vous pourrez aussi vous retrouver transportés en Russie et aux États-Unis…

Les musiciens

L’orchestre, de nomenclature officielle, sera composé de musiciens de l’Harmonie Saint-Pierre d’Amiens et musiciens professionnels.

Qu’ils soient amiénois ou de l’autre bout de la France, chacun d’eux vit sa passion de la musique en tant que professeur, artiste soliste ou musicien d’orchestre jouant régulièrement dans de grandes formations régionales (comme l’Orchestre de Picardie) ou parisiennes (telles que l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, etc…)

Réservation conseillée en ligne https://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2022 ou en point de vente :

Atelier Musique

2 place Léon Gontier, 80000 Amiens

Vous pourrez les acheter au guichet le jour du concert dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 14h30.

+33 7 69 48 34 58 http://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2022

Les musiciens de l’Harmonie Junior du CRR, rejoints pour l’occasion par des élèves issus des écoles de musique d’Amiens Métropole, ouvriront le concert sous la direction de Marie-Rachel LHOTELLIER.

Puis Bastien STIL et Hervé WINCKELS se partageront la baguette pour la suite du spectacle.

Avec leurs musiciens et les danseurs du CRR, sous l’impulsion de Véronique TERCERIE, vous monterez à bord du train l’Orient-Express qui en 1883 partait de Paris pour rejoindre Constantinople. Ce périple vous fera traverser la France, l’Autriche et les Balkans. Comme dans un rêve, vous pourrez aussi vous retrouver transportés en Russie et aux États-Unis…

Les musiciens

L’orchestre, de nomenclature officielle, sera composé de musiciens de l’Harmonie Saint-Pierre d’Amiens et musiciens professionnels.

Qu’ils soient amiénois ou de l’autre bout de la France, chacun d’eux vit sa passion de la musique en tant que professeur, artiste soliste ou musicien d’orchestre jouant régulièrement dans de grandes formations régionales (comme l’Orchestre de Picardie) ou parisiennes (telles que l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, etc…)

Réservation conseillée en ligne https://www.harmoniesaintpierre.com/nouvelan2022 ou en point de vente :

Atelier Musique

2 place Léon Gontier, 80000 Amiens

Vous pourrez les acheter au guichet le jour du concert dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 14h30.

Droits réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2021-12-16 par