Concert du Newroz – Kurdistan musique Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 20 mars 2024.

Concert du Newroz – Kurdistan musique Concert de musique kurde le mercredi 20 mars 2024 à 20h15 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation. Mercredi 20 mars, 20h00 Kino Ciné Sur réservation

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:30:00+01:00

Concert de musique kurde le mercredi 20 mars 2024 à 20h15 au Kino Ciné.

Malgré sa répartition entre quatre États (Iran, Iraq, Syrie et Turquie), le peuple kurde a su préserver une musique originale avec ses variétés régionales. Les richesses linguistiques, religieuses et politiques du peuple kurde, mais aussi les montagnes, où souvent les kurdes ont trouvé refuge, ainsi que le rôle important des tributs imprègnent la musique kurde, caractérisée par une grande diversité.

C’est ce message que veut transmettre les quatre musiciens expérimentés du groupe Kurdistan musique. Pour l’université, ils composeront un programme spécial Newroz.

Osman Sarkar – clarinette, ney, balaban, daf, chant

Husein Kucuk – Saz, Baglama, chant

Rizar Rash – clavier, chant

Ibrahim Ghareb – Chant, guitare, clavier, flûte traversière, oud

Réservez votre place sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-du-newroz-kurdistan-musique-803231365637

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

