Concert du New Gospel Family Niort, 8 août 2021-8 août 2021, Niort.

Concert du New Gospel Family 2021-08-08 – 2021-08-08 Eglise Saint-Etienne du Port 50 rue Gambetta

Niort Deux-Sèvres

Créé en 2001, New Gospel Family fête cette année ses 20 ans ! Une success story bien remplie avec déjà plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. Avec 60 passages sur les chaînes TV, la chorale a acquis une grande notoriété. NGF aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le gospel électro. Le concert est un vrai moment d’échanges avec son public. Ils ont eu le privilège de chanter avec des stars internationales comme Stevie Wonder (Bercy – 2010), David Guetta (NRJ Music Awards – 2012)…

Billetterie : Carrefour, E.Leclerc, Géant Casino, FNAC (points de vente habituels) et à l’entrée du concert.

Créé en 2001, New Gospel Family fête cette année ses 20 ans ! Une success story bien remplie avec déjà plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. Avec 60 passages sur les chaînes TV, la chorale a acquis une grande notoriété. NGF aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le gospel électro. Le concert est un vrai moment d’échanges avec son public. Ils ont eu le privilège de chanter avec des stars internationales comme Stevie Wonder (Bercy – 2010), David Guetta (NRJ Music Awards – 2012)…

Billetterie : Carrefour, E.Leclerc, Géant Casino, FNAC (points de vente habituels) et à l’entrée du concert.

+33 1 41 73 00 96

Créé en 2001, New Gospel Family fête cette année ses 20 ans ! Une success story bien remplie avec déjà plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. Avec 60 passages sur les chaînes TV, la chorale a acquis une grande notoriété. NGF aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le gospel électro. Le concert est un vrai moment d’échanges avec son public. Ils ont eu le privilège de chanter avec des stars internationales comme Stevie Wonder (Bercy – 2010), David Guetta (NRJ Music Awards – 2012)…

Billetterie : Carrefour, E.Leclerc, Géant Casino, FNAC (points de vente habituels) et à l’entrée du concert.

New Gospel Family

dernière mise à jour : 2021-06-23 par