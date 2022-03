Concert du musicien franco-péruvien David Mendez Alliance Française de Guayaquil Guayaquil Catégorie d’évènement: Guayaquil

Alliance Française de Guayaquil, le mardi 22 mars à 18:30

David Méndez es un cantautor y líder del grupo belga Chicos y Méndez. Es belga y peruano, vive en Bruselas y escribe sus canciones en francés y español. Con su música, quiere cuestionar lo evidente, encontrarse con la poesía del otro y reencantar al mundo. Con su proyecto musical, ha tenido la oportunidad de tocar por toda Europa y de ser emitido en las principales radios nacionales. David creció en Europa, pero sus padres le inculcaron un gran amor por Perú. La música siempre ha sido una forma de conectar con sus raíces. David Méndez es un cantautor y líder del grupo belga Chicos y Méndez. Es belga y peruano, vive en Bruselas y escribe sus canciones en francés y español. Alliance Française de Guayaquil Huratdo 436 y José Mascote, Guayaquil Guayaquil 9 de Octubre

