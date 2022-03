CONCERT “DU MONDE AU BALCON” Bouvron, 19 mars 2022, Bouvron.

CONCERT “DU MONDE AU BALCON” Route de Savenay Horizinc Bouvron

2022-03-19 – 2022-03-19 Route de Savenay Horizinc

Bouvron Loire-Atlantique Bouvron

10 EUR A l’origine Du Monde Au Balcon, il y a trois femmes, trois voix, avec l’envie commune de chanter ensemble.

Et puis il y a lui, ce maître des mots, des vers et de la prose, ce monstre scénique, cet amoureux de la musique et des femmes…

Il y a Claude, Claude NOUGARO.

Chanter ses textes leur est apparu comme une évidence… Du Monde Au Balcon, c’est un peu Marie-Christine descendue de son balcon, une petite fille en pleurs tiraillée entre les petits bruns et les grands blonds dansant sur le jazz et la java en sortant du cinéma. Ah tu verras… Du Monde Au Balcon, c’est une balade dans l’immense répertoire de ce grand homme.

Claude NOUGARO chantait les femmes comme il les aimait.

A leur tour, Virginie Chapon, Natacha Gourreau et Marie Le Ferrand lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour de chant a capella.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le trio de femmes “Du Monde au Balcon” chante Nougaro a capella.

+33 2 40 56 32 18

A l’origine Du Monde Au Balcon, il y a trois femmes, trois voix, avec l’envie commune de chanter ensemble.

Et puis il y a lui, ce maître des mots, des vers et de la prose, ce monstre scénique, cet amoureux de la musique et des femmes…

Il y a Claude, Claude NOUGARO.

Chanter ses textes leur est apparu comme une évidence… Du Monde Au Balcon, c’est un peu Marie-Christine descendue de son balcon, une petite fille en pleurs tiraillée entre les petits bruns et les grands blonds dansant sur le jazz et la java en sortant du cinéma. Ah tu verras… Du Monde Au Balcon, c’est une balade dans l’immense répertoire de ce grand homme.

Claude NOUGARO chantait les femmes comme il les aimait.

A leur tour, Virginie Chapon, Natacha Gourreau et Marie Le Ferrand lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour de chant a capella.

Route de Savenay Horizinc Bouvron

dernière mise à jour : 2022-03-02 par