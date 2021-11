Concert du Ménestrel à Mortefontaine Mortefontaine, 5 décembre 2021, Mortefontaine.

Concert du Ménestrel à Mortefontaine Mortefontaine

2021-12-05 – 2021-12-05

Mortefontaine Oise Mortefontaine

L’orchestre de chambre et la Maitrise et ensemble vocal du Ménestrel (Conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire Cantilienne) interprèteront lors d’un concert des œuvres de Mozart (Ave Verum), de Corelli (Concerto grosso, op.6 N°9 « pour la nuit de Noël »), Purcel (The virtuous wife), Sibelius, Regé, Fauré, Williams…

Port du masque et pass-sanitaire obligatoire

Le Ménestrel

Mortefontaine

