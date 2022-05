Concert du marchés Dole, 7 juillet 2022, Dole.

Concert du marchés Rue Jean Jaurès Cours Saint Mauris Dole

2022-07-07 – 2022-07-07 Rue Jean Jaurès Cours Saint Mauris

Dole Jura

Concerts gratuits organisés par le Comité des Fêtes. nLe 7 Juillet : Mal’o tribute Renaud nLe 14 Juillet : Confidentiel Guinguette avec un Jeudi spécial qui débutera à partir de 15h avec de nombreuses animations et deux concerts de 16h à 18h et de 20h30 à 23h nLe 21 Juillet : Les Écorchés nLe 28 Juillet : LFM nLe 04 Aout : Black Limbo nLe 11 août : Hervé Michel et ses musiciens nLe 18 août : Plateau Musical avec 16 The Day et Sona nLe 25 Août : French Kiss

+33 3 84 72 56 92

