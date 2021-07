Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Concert du marché Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Concert du marché Saint-Astier, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Astier. Concert du marché 2021-07-08 11:00:00 – 2021-07-08 11:45:00

Saint-Astier Dordogne Concert d’orgue avec Christian Mouyen

Entrée libre

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 Concert d’orgue avec Christian Mouyen

Entrée libre

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 +33 6 83 64 08 34 Concert d’orgue avec Christian Mouyen

Entrée libre

Les Amis de l’Orgue 06 83 64 08 34 © ccivs dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville 45.14605#0.52946