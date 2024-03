CONCERT DU LITTORAL ET MOULE FRITES Port de la Gravette La Plaine-sur-Mer, samedi 20 juillet 2024.

Concert du littoral « Poptime » et moule frites

Pour la première année, La Plaine-sur-Mer organise un concert sur son littoral. C’est sur le boulevard de la Tara qu’une scène va se poser le temps d’une soirée animée par le groupe Poptime. Ce groupe nantais créée en 2016 vous fera traverser les époques avec ses reprises pop revisitées et originales. Tous s’y retrouveront dans leur répertoire varié (Mickael Jackson, Phil Collins, Bruno Mars, Beyoncé, Maroon 5, Mika, Daft Punk, Earth, Wind & Fire et bien d’autres).

Sur le terre-plein du Port de la Gravette, moule frites organisée par l’association Lions Club se tiendra.

Vous pourrez donc vous y restaurer mais aussi vous retrouver autour d’un verre avec un bar tenu par l’Association des Plaisanciers de La Plaine-sur-Mer (APLP). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Port de la Gravette Boulevard de la Tara

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr

